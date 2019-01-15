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Sırtına odun sobasını bağlayıp otogarda gezdi

Adana’da tenekeden yapılma odun sobasını yakıp sırtına bağlayan bir vatandaşın otogarda gezmesi görenleri şaşırttı.

Adana'da tenekeden yapılma odun sobasını yakıp sırtına bağlayan bir vatandaşın otogarda gezmesi görenleri şaşırttı.



Geçtiğimiz aylarda kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.'nin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine asıp ‘Bu şahıs beni dolandırdı' yazısıyla pankart yaptırmıştı. Yaptığı pankart ile kentte dolaşan Osman Aslan, bu kez sırtına odun sobası bağlayarak insanları şaşırttı. Aslan, tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp Merkez Otogar içerisinde gezmeye başladı. Otogardaki yolcuların sorularını yanıtlayan Aslan, ”Adana, Çukuorva yanıyor diyorlardı ya, ne yanması Adana donuyor, donuyor” diye cevap verdiği öğrenildi.



Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf kısa sürede büyük beğeni topladı.

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