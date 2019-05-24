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Sitede park halindeki otomobil alev alev yandı

Adana’da bir sitede park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'da bir sitede park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki Tuğra Kıyı Garden Sitesi'nde park halindeki bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, bahçe hortumu ve yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın tüpü yetersiz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Araç yangını, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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