İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sobadan zehirlenen yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Adana’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi 57057 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 70'li yaşlarda oldukları öğrenilen Safinaz ve Muzaffer Demirbaş çiftine yakınları telefon ile ulaşamadı. Çiftin oturdukları evin alt katında oturan çocuklarını arayan yakınları, ‘Anne ve babanıza ulaşamadık. Bir eve bakın' dedi. Bunun üzerine çiftin çocukları eve çıkıp kapıyı çaldı, ancak kimse açmadı. Kapıyı kırıp eve giren aile fertleri, evdeki sobanın tüttüğünü ve anne ile babalarının yatakta öldüklerini fark etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de çiftin öldüğünü belirledi.



Safinaz ve Muzaffer Demirbaş çiftçinin yakınları gözyaşlarına boğulurken olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.


Öte yandan Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde de geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişi soba zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.