Sodes Yürüyüş Yolu yeniden açıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Sodes Yürüyüş Yolu ve Dağılcak Mesire Alanı yeniden açıldı.

2014 yılında dönemin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun katılımı ile açılışı yapılan SODES Düşler Alemi ile Dağılcak Mesire Alanı arasında bulunan yürüyüş yolu vatandaşların da yoğun katılımı ile açılmıştı. Beş yıl süresinde bakımsız kalan ve bakımı yapılmayan yol yeniden bakıma alınarak vatandaşların çam ağaçları arasında yürüyüş yapabilmesine olanak sağlandı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Doğa hazinemiz olan ve sadece Kozanımıza değil Çukurova Bölgesine de hitap eden Dağılcak Mesire Alanımızda gereken bakım ve hassasiyeti ekiplerimiz tarafından gösterilmektedir. Sosyal yaşantının canlanması için tüm çabalarımız sadece bu bölge ile kalmayıp her alanda devam etmektedir. Kozanlı hemşehrilerimiz hizmetin en güzeline layıktır" dedi.