İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sofra bezinden 6 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

Adana’da bir eve yapılan operasyonda hassas burunlu narkotik köpeği "Aşil" 6 kilo 800 gram metamfetamin bulurken, 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Adana'da bir eve yapılan operasyonda hassas burunlu narkotik köpeği "Aşil" 6 kilo 800 gram metamfetamin bulurken, 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir evde metamfetamin satıldığı bilgisine ulaştı. Polis eve baskın yaptı. Yapılan baskında hassas burunlu narkotik köpeği Aşil ile arama yapıldı. Polis Aşil'in tepki verdiği çekmeceyi kontrol ettiğinde sofra bezinin içine sarılı halde 6 kilo 800 gram metamfetamin buldu. Polis ayrıca uyuşturucu aradığı sırada yatakların arasında 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirdi. Polis tabanca ve uyuşturucuya el koyup H.C.E. (19) isimli şahsı gözaltına aldı.


Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.