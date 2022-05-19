Sofudede ve şehitler Karaisalı'da anılacak

350 yıl önce Horasan'dan hicret edip Anadolu'ya gelen sufilerden Anadolu'nun manevi mimarlarından biri olan Sofudede, Karaisalı'da anılacak.

Sofudede İlim ve Kültür Derneği Başkanı Musa Tabak, anma etkinliğinin 11.'sini 22 Mayıs 2022 tarihinde düzenleyeceklerini belirterek, Sofudede hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Orta Asya'da Hace Ahmet Yesevi hazretleri 99 bin derviş yetiştirip İslamiyet'i doğru olarak irşad ve tebliğ etmek üzere İslam alemine göndermiştir. Miladi 1071'de Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapları açılmış, Orta Asya'dan alimler, sufiler gelmeye devam etmiştir. Seyfettin Arif (k.s.) döneminde yetişen Nakşi tarikatının sufilerinden olan Sofu Dede, Çoban Dede, Cabbar Dede, Bulamaç Dede, Erkeş Dede, Arpaç Dede, Koyun Dede adındaki yedi sufi, Osmanlı Sultanı 4. Mehmet döneminde miladi (1648-1687) yıllarında Erzurum bölgesinden, oradan Elazığ'a ve buradan da Malatya üzerinden Çukurova'ya gelmişlerdir."

Tabak, "22 Mayıs 2022 Pazar günü 11.'sini düzenleyeceğimiz Sofudede'yi ve aziz şehitlerimizi anma programına tüm dostlarımız ve hemşehrilerimiz davetlidir. Milli şuurumuzu genç nesillere aktarmayı kendine şiar edinen derneğimiz dostlarımızın desteklerini beklemektedir" şeklinde konuştu.

Etkinlik için saat 08.00'den itibaren Tellidere Mahallesi Demirel Petrol İstasyonu önünden araç kaldırılacağı bildirildi.