Soğuk algınlığı en çok sonbaharı seviyor

Meriç Zeydan, üst solunum yolu hastalıklarının ilerlerse zatürre gibi ciddi problemlere neden olabileceğini söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, yılın bu zamanlarında, özellikle bulaşıcı üst solunum yolu hastalıklarının görülme oranının hızla arttığını söyleyerek, “Bu hastalıklar; burun akıntısı, boğazda yanma ve kaşınma hissi gibi hafif belirtilerle başlar ve 1-2 hafta içinde de kendiliğinden geçer. Ancak hastalık ilerleme gösterirse bronşit hatta zatürre gibi ciddi problemlere bile neden olabilir” diyerek uyardı.

Tedavisi bulunmuyor, çabuk bulaşıyor

Üst solunum yolu hastalıklarının, hapşırma, öksürme ve burun akıntısı yoluyla kişiden kişiye çok çabuk bir şekilde bulaşabileceğini anlatan Dr. Meriç Zeydan, “Hastalığın tam anlamıyla bir tedavisi yoktur. Tedavideki amaç belirtileri ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu nedenle, virüsler dış ortamda 2-3 saat kadar canlı kalabildiklerinden özellikle kapalı mekanlarda bulunmamaya özen göstermek ve böyle yerleri sık sık havalandırmaya dikkat etmek gerekir” dedi.

Hastalık burun akıntısı ile başlıyor

Soğuk algınlığının kuluçka süresinin 2 ila 3 gün olduğunu kaydeden Dr. Zeydan, “Hastalık genellikle burun akıntısı ile başlar. Bunu, burun tıkanıklığı, hapşırık, öksürük, boğaz ağrısı ve 37-38 derece hafif ateş izler” diyerek bu belirtilere genellikle halsizlik ve kırgınlığın da eklenebildiğini belirtti.

Çocuklar daha kolay yakalanıyor

Soğuk algınlığının küçük çocuklarda daha sık görüldüğünü bunun en büyük nedeninin ise kreş ve okul gibi kapalı mekanlarda diğer çocuklarla yoğun şekilde beraber olunmasından kaynaklandığını anlatan Zeydan, “Çocuklar bu gibi yerlerde virüsü sürekli birbirlerine bulaştırırlar. Bu nedenle yetişkinler yılda ortalama 2-4 defa soğuk algınlığına yakalanırken çocuklarda ise bu oran 6-7 defaya kadar çıkabilir” diye konuştu.

Kronik hastalığı olanlar dikkat

Sonbaharda KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve astım gibi kronik hastalığı olanların soğuk algınlığına karşı çok daha dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Dr. Meriç Zeydan, “Özellikle risk altındaki bu kişilerde meydana gelebilen basit enfeksiyonlar çabucak zatürre ve bronşit gibi ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir. Bu nedenle söz konusu kronik hastalığı olanların, soğuk algınlığı kapmaları halinde doktorlarını durumları ile ilgili olarak bilgilendirmeleri önerilir” dedi.

Dr. Meriç Zeydan, soğuk algınlığından koruyan önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

“Hasta kişilerle temastan kaçının

Ellerinizi yüzünüze sürmeyin ve sabun ile sık sık yıkayın

Sağlıklı ve dengeli beslenin

Sigaradan uzak durun

Hapşırır veya öksürürken mendil ile ağız ve burnunuzu kapatın.”