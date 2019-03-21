Şok uygulamada 23 silah ele geçirildi

Adana'da polis tarafından Nevruz öncesi 19-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen şok uygulamada 23 ruhsatsız silah, uyuşturucu ele geçirilirken, 94 aranan şahıs yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Nevruz öncesi 19 ve 20 Mart tarihleri arasında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla şok uygulamalar gerçekleştirdi. Halkın yoğunlukta olduğu yerler, şehrin giriş çıkışları ve ara sokaklarda yapılan şok uygulamalarda 14 ruhsatsız tabanca, 219 fişek, 9 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Polisin denetlediği 164 umuma açık işletmede ise açma ruhsatı ve TAPDK belgesi bulunmayan 2 iş yerine ve kumar oynattığı tespit edilen 5 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca şok uygulamalarda ele geçirilen 2 bıçak, 5,14 gram eroine, 3,04 gram esrara, 987 uyuşturucu hapa, 85 paket kaçak sigaraya el konuldu. Uygulamalarda 10 yıl ile 1 yıl arasında değişin kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 aranan şahıs da yakalandı.