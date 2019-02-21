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Şok uygulamalarda suçlular polisten kaçamıyor

Adana’da aranan şahıslar ve yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 1 ile 21 yıl arasında değişen hapis cezası alan 19 hükümlü yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Adana'da aranan şahıslar ve yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 1 ile 21 yıl arasında değişen hapis cezası alan 19 hükümlü yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hapis cezası alan şahısları yakalamak için şok baskınlar yaparken, yunus ekipleri de yaptığı şok uygulamalarla suç ve suçluya geçit vermiyor. Aranan şahıslar ve yunus ekiplerini yapmış olduğu bu çalışmalar sonucunda bir günde hırsızlık, cinayet, yağma, uyuşturucu ticareti, yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan 1 ile 21 yıl arasında hapis cezası alan 19 hükümlü yakalandı. Ayrıca uygulamalarda yunus polislerinin araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

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