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Sokağa çıkamayan çocuklar için balon uçurdu

Adana’da iş yerini Türk bayrağı ve balonlarla donatan, ustalarıyla et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı yapan kebap ustası, sokağa çıkamayan çocuklar için de gökyüzüne Türk bayraklı balon uçurdu.

Adana'da iş yerini Türk bayrağı ve balonlarla donatan, ustalarıyla et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı yapan kebap ustası, sokağa çıkamayan çocuklar için de gökyüzüne Türk bayraklı balon uçurdu.


Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, ustalarıyla et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı hazırladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler paket servisi için çalıştı.


Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle restorana müşteri kabul edemeyen kebap ustası, paket servislerde de Türk bayrağı ve bayraklı balon hediye etti. Aydın, sokağa çıkamayan çocuklar için de gökyüzüne balon uçurdu.


Aydın, bu yıl evden çıkamayan çocukların yerine kendilerini koyduklarını belirterek, “Bu senenin çocukları biz olalım, onlar yerine biz kutlama yapalım istedik. Sipariş götürdüğümüz eve bir bayrak ve balon da götüreceğiz. İnşallah daha güzel günlerimiz olacak. Feraha kavuştuğumuz zaman hep birlikte en güzel bayramlarımızı kutlayacağız ancak şimdi evde kalıyoruz, evde kalanlara hizmet ediyoruz” dedi.

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