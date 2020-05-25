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Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim

Adana’da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığı helikopterle kontrol edilip, vatandaşlar anons edilerek uyarıldı.

Adana'da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığı helikopterle kontrol edilip, vatandaşlar anons edilerek uyarıldı.


Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramında bütün illerde sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Ramazan Bayramının 2. gününde, sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü ve bekçiler karadan kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetledi.


Helikopterle havadan yapılan denetimde vatandaşların bayramı kutlandı, sokağa çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.

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