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Sokağa çıkma kısıtlamasında da çalıştılar

İki gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından, başta polisler olmak üzere, sağlık çalışanları, fırın ustaları, temizlik görevlileri ve tüp dağıtıcıları çalışmaya devam etti.


Yeni tip korona virüs nedeniyle cuma günü saat 24.00'ten pazar günü 24.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Vatandaşlara virüs bulaşmaması için sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesine rağmen bazı meslek grupları vatandaşa hizmet etmek için çalışmaya devam ediyor. Başta polisler, sağlık çalışanları, temizlik görevlileri, fırın ustaları, basın mensupları, tüp taşıyıcıları vatandaş evde kalsın diye gece-gündüz çalışıyor. Sokaklarda bu meslek gruplarından oluşan çalışanlardan başka kimse olmadığı görüldü.

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