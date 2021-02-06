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Sokağa çıkma kısıtlamasında yayaya çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

Adana’nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

Adana'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.



Kaza, Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ataş isimli vatandaşa yolda yürürken 01 KE 320 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ataş, hafif şekilde yaralanırken araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralı Hüseyin Ataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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