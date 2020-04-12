Sokağa çıkma yasağında vatandaşın ekmeğini polis aldı

Adana'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını polisler giderdi.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle cuma geceden itibaren sokağa çıkma yasağı bugün de devam etti. Bu nedenle sokağa çıkamayan vatandaşlar da bazı ihtiyaçlarını gideremedi. Bu vatandaşlar 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine evlere giden polisler vatandaşların isteklerini tek tek not aldı. Çoğu vatandaş günlük ekmek ihtiyacını gideremediğini belirterek, ekmek istedi. Polis bu talepler üzerine ekmek alıp tek tek vatandaşlara dağıttı. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayan polislere teşekkür etti.