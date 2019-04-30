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Sokak hayvanlar için bakım ve rehabilitasyon merkezi kurulacak

Adana’nın bütün ilçelerinde sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezi kurulacak.

Adana'nın bütün ilçelerinde sokak hayvanları için bakım ve rehabilitasyon merkezi kurulacak.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, bakım ve rehabilitasyonu hususunda yapılacak çalışmalar detayları ile ele alındı.


Vali Demirtaş toplantıda yaptığı açıklamada, toplum sağlığı açısından önem arz eden bir konu olan sokak hayvanları hususunun, hayvan hakları çerçevesinde değerlendirilerek toplumun tüm kesimini mutlu edecek gerekli çalışmaların yapılacağını ve yapılan çalışmaların da takipçisi olacaklarını ifade etti.


Adana genelinde başıboş halde dolaşan köpeklerin durumunun detayları ile ele alındığı toplantıda, tüm ilçelerde bakım ve rehabilitasyon merkezi kurulması kararlaştırıldı. Yapılan görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.


Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Murat Süzen, ilçe belediye başkanları, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO) Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

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