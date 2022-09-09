Sokak Hayvanları Bakımevi'nden geri dönüşüme katkı

Türkiye'nin en modern ve büyük barınakları arasında yer alan Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ni, atık yönetimi ile ilgili çevre projesi kapsamında 5 farklı ülkeden 42 öğrenci ziyaret etti.

Erasmus programı kapsamında Fransa, İsveç, Hollanda, Bulgaristan ve Makedonya'dan gelen öğrenciler Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'nde uygulanan sıfır atık projesi, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, toplanması, sahiplendirilmesi ve beslenmesi üzerine bilgi aldı.

Kısırlaştırma, beslenme ve sahiplendirme faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi veren Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Veteriner Dr. Ramazan Özdemir, devlet kurumu yemekhanelerinden, lokantalardan ve otellerden günlük toplanan atık yemeklerin titizlikle inceledikten sonra sokak hayvanlarının beslenmesinde kullandıklarını ve böylece geri dönüşüme de katkı verdiklerini söyledi.

Adana'da sıfır atık geri dönüşüm uygulamalarını yerinde gördüklerini belirten Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Dudu Türkü Eroğlu, "Proje aktiviteleri kapsamında ziyaret ettiğimiz öğrenciler Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'nde atık yemeklerin nasıl toplandığı ve buradaki hayvanların beslenmesine verdiği katkıyı yerinde tecrübe ettik" dedi.

116 dönüm tahsisli alan üzerine kurulu, 2500 hayvanın aynı anda bakımının yapılabildiği, 5 ameliyathane, 12 veteriner hekim ve 109 personel ile 7/24 esasına göre çalışan Sokak Hayvanları Bakımevini gezen öğrenciler, Avrupa'nın birçok yerinde bu kadar büyük ve modern bir hayvan bakımevinin bulunmadığını söyledi.