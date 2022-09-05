Sokak hayvanları kitap karşılığında kısırlaştırılıyor

Seyhan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi, hayvanseverlerin getirdiği sokak hayvanlarını kitap karşılığında kısırlaştırıp, toplanan kitapları Bilgi Evleri'nin kütüphanelerinde çocuklarla ve gençlerle buluşturuyor. Seyhan Belediyesi olarak bugüne dek 5 binden fazla sokak hayvanının kısırlaştırdıklarını aktaran Sağlık İşleri Müdürü Evren Sonyürek, “Projemizle sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını teşvik ediyoruz hem de evlerde atıl olarak kalan, okunup bir kenara bırakılan kitapları toplayıp, ek kaynak olarak Bilgi Evlerimizde gençlerimizle, çocuklarımızla buluşturarak onları kitap okumaya teşvik ediyoruz” dedi.

Şehir içinde kedilerin de kısırlaştırılabildiği Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi, uygulanan proje çerçevesinde sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını bir kitap karşılığında yapıyor.

Seyhan'da yaşadıkları bölgedeki sokak hayvanlarını kısırlaştırmak isteyen hayvanseverler, aldıkları randevu tarihinde getirdikleri sokak hayvanlarını Kısırlaştırma Merkezi'ne bırakıp, kısırlaştırma işlemi karşılığında kitap bağışlıyor.

Profesyonel ekip ve uygun araç ve gereçlerle hijyenik koşullarda gerçekleştirilen operasyonun ardından kısırlaştırılan sokak hayvanları yeniden hayvanseverlere teslim ediliyor. Kısırlaştırma işlemi karşılığında toplanan kitaplar Bilgi Evleri'ne gönderilerek burada çocuklarla ve gençlerle buluşturuluyor.

2022'de hedef 2 binden fazla kısırlaştırma

2022 yılında 2 binden fazla sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedeflediklerine kaydeden Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Evren Sonyürek, “Seyhan genelinde tahminlere göre 25 bin civarında sokak hayvanı yaşıyor. Kısırlaştırma Merkezimizde bugüne kadar 5 binden fazla sokak hayvanını kısırlaştırdık. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması çevre, toplum ve tabi ki hayvan sağlığı için çok büyük önem arz ediyor. Sokak hayvanları sayısı göz önüne alındığında yaptığımız kısırlaştırma işlemlerinin önümüzdeki yaklaşık beş yılın sonunda sahaya ciddi anlamda yansıyacağını görüyoruz. Çünkü kısırlaştırılmamış hayvanlar sürekli üremeye devam ediyor. Biz de bu popülasyonu kontrol altına almaya çalışıyoruz” dedi.

Çok yönlü proje

Kısırlaştırma işleminin kitap karşılığında yapılmasının çok yönlü bir proje olduğunu belirten Sonyürek, “Hayvanseverlerimizden kısırlaştırma karşılığında kitap talep ediyoruz. Bu sayede ciddi anlamda bir toplumsal duyarlılık oluşturuyoruz. Hayvanseverlerin evlerinde kullanmadığı, atıl olarak bıraktığı ya da okuyup da bir kenara bıraktığı kitapları biz burada değerlendiriyoruz. Topladığımız kitapları belediyemizin kütüphanelerine, Bilgi Evleri'ne gönderiyoruz. Hem kütüphanelerimiz zenginleşiyor hem de bu sayede o kitapları okumak isteyen gençlerimize, çocuklarımıza ya da vatandaşlarımıza faydası oluyor. Aynı zamanda hem insanlarımızı teşvik edip sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını sağlıyoruz hem de bu sayede çocukları, gençleri, kitap okumaya teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.