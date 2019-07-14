Sokak hayvanları sorununa ortak çözüm arayışı

Kediler için kısırlaştırma merkezi kurulması için çalışmalara hız verdiklerini belirten Çetin, “Böylece soruna önemli bir çözüm getirmiş olacağız” dedi.

Başkan Çetin, toplantıda, hayvanseverlerin kurduğu derneklerin, mahalle muhtarları ile bu konuda işbirliği yapmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımıza büyük önem veriyoruz. Çünkü, bizim belediyecilik anlayışımızda, muhtarların çok önemli bir yeri var. Muhtarlar, en demokratik şekilde seçilen halkın temsilcileridir. Muhtarlar seçilirken, tek başına ortaya çıkar ve hiçbir siyasi partinin gücüne yaslanmaz. Gönüllü olarak, karşılık beklemeden halka hizmet ederler” dedi.

Kedi Park çalışmalarına hız verildi

Başkan Soner Çetin, bu anlamda muhtarların hayvan sever dernekleriyle işbirliği içinde olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Sokaktaki dostlarımızın sorunlarına hep birlikte çözüm bulacağız” şeklinde konuştu.

Kedi Parkı kurma çalışmalarına hız verdiklerini açıklayan Çetin, bu parkın içinde kedi kısırlaştırma merkezi bulunacağını söyledi. Başkan Çetin, kısırlaştırma ile sorunun büyük ölçüde çözüleceğini kaydetti.

Haykondef Başkanı Nesrin Çıtırık da, binden fazla ilçe belediyesi ile işbirliği içinde olduğunu belirterek, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve rehabilitasyonu konusunda en başarılı çalışmaları Çukurova Belediyesinin yaptığını söyledi.

Çukurova Belediyesi ekibini kutlayan Nesrin Çıtırık, kısırlaştırma merkezinin en kısa zamanda faaliyete geçmesiyle, bu konudaki sorunun çözüme kavuşacağını ifade etti.