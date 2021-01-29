Sokak hayvanlarını besleyen çocuklara hediye

Yaşar Şahin Avar, Berat Taysı ve İsmail Şahin isimli 3 çocuk yaklaşık 7 aydır her gün sokak köpeklerini evlerinden ya da lokantadan getirdikleri yiyeceklerle beslediklerini gören Pozantı Belediyesi tahsildar görevlisi Yaşar Beğceoğlu, bu çocukları bir hafta takip ederek fotoğraflarını çekti.

Çektiği fotoğrafları 3 kahraman diye sosyal medya hesabında paylaşan Beğceoğlu bu paylaşımını Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'da görerek bu davranışın çok güzel ve yürek dolusu bir davranış olduğunu belirterek çocuklarla tanışmak istedi.

Yaşar Beğceoğlu çocuklarla iletişime geçerek onları Başkan Çay'ın yanına götürdü. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ile çocukların bu davranışını tebrik ederek onlara Pozantı Belediyesinin tarih ile alakalı kültür yayınları kitaplarından ve birer satranç takımı hediye etti.

Çocukların bu yürek dolusu davranışını halkıyla paylaşmak isteyen Başkan Çay, sosyal medya hesabına yüklediği görüntü ile şunları ifade etti:

“Bugün makam odamdaki bu 3 tane genç, topluma örnek olan çok ciddi bir davranış içerisindelerdi. Günlük olarak sokakta gezen köpeklerini buldukları yiyecekler ya da harçlıklarından aldıkları besinlerle beslediklerini bir arkadaşımız bir haftadır görüyor ve onları fotoğraflıyor. Ben de bu güzel davranışı öğrendikten sonra bu gönlü güzel 3 genci ödüllendirmek istedim. Bugün onları makamımda ağırladım ve Pozantı Belediyemizin çok kıymetli kültür yayınlarından ve birer satranç takımıyla kendilerini ödüllendirdim. Bu kardeşlerimizin yolu açık olsun. Yüreklerindeki sevgi herkesin yüreğine işlesin diyorum ve üçünün de yüreklerinden öpüyorum.”