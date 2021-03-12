Sokak kedileri de açıkta kalmayacak

Adana'da, Seyhan Belediyesi, otomobil lastikleri ve ahşap paletlerden sokak kedilerine yuva yapıyor.

84 farklı noktada besleme yaparak sokak hayvanlarının aç ve 100 ayrı noktaya yerleştirilen suluklarla susuz kalmamalarını sağlayan Seyhan Belediyesi, geri dönüşüm fikirleriyle sokak canlılarının yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları da hayata geçiriyor.

Kullanım ömrü dolmuş otomobil lastikleri ve ahşap paletler, Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından kedi evlerine dönüştürülüyor. Sokak kedilerinin yağmur, soğuk ve sıcaktan korunması için başlatılan uygulamada ilk kedi evleri Seyhan Belediyesinin önüne ve Yeşilyuva Bilgi Evinin bahçesine yerleştirildi.

Seyhan Belediyesi atölyelerinde üretilen kedi evleri ile beslenme ve su ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayacak donanımlarla birlikte sokak kedilerinin yoğun olduğu bölgelere yerleştirilecek.