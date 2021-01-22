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Sokak köpeği "Şanslı" hayata tutundu

Adana’da bir aracın çarpması sonucu ön ayakları kırılan sokak köpeği "Şanslı", tedavisinin ardından sahiplendirilmeyi bekliyor.

Adana'da bir aracın çarpması sonucu ön ayakları kırılan sokak köpeği "Şanslı", tedavisinin ardından sahiplendirilmeyi bekliyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ne bir araç çarpması sonucu yaralanan bir köpekle ilgili ihbar geldi. Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi'ne ait acil müdahale ekibi, ön ayaklarında açık kırık tespit ettikleri sokak köpeğini tedavi etmek üzere olay yerinden aldı. Bakımevinde gerekli tedavileri yapılan ve 'Şanslı' ismi verilen köpek şimdi sahiplendirilmeyi bekliyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi Müdürü Veteriner Hekim Dr. Ramazan Özdemir, “Nöbetçi veteriner hekimlerimizce acil müdahalesi yapılan Şanslı'nın çekilen röntgenleri sonucunda ön kaval kemiklerinde parçalı kırık tespit etti. Şanslı'ya gerekli cerrahi müdahalede bulunularak pin takıldı. Tedavisi yapılan Şanslı, aradan geçen yaklaşık 2 buçuk aylık sürede iyileşti. Kırıkları kaynayan ve ayaklarını kullanabilir hale gelen Şanslı'nın kısırlaştırma işlemi de gerçekleştirildi. Hayata dönen Şanslı şimdi bir hayvanseverin kendisini sahiplenmesini bekliyor” dedi.

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