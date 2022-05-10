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Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada

Adana’da bir sokak köpeğinin küçük bir çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir sokak köpeğinin küçük bir çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir sokak köpeği küçük bir çocuğa saldırdı. Köpek, çocuğu kurtarmaya çalışan vatandaşlara da saldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun koluna 7 dikiş atıldı. Köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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