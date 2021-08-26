Sokak köpeğinin yaralarını site sakinleri sarıyor

Adana'da bir sitedeki özel güvenlik görevlisinin, üzerine kaynar su döktüğü 'Beyaz' isimli köpeğin yaraları site sakinleri tarafından sarıyor.

Olay, 22 Ağustos'ta merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sitedeki özel güvenlik görevlisi M.E.K, gölgede yatan 'Beyaz' isimli sokak köpeğinin üzerine kaynar su döktü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın duyulmasının ardından zanlı, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Beyaz' isimli sokak köpeğine ise site sakinleri sahip çıktı. Site sakini Canan Deniz Günay, olayın hemen ardından veteriner çağrılarak gerekli müdahalenin yapıldığını ve merhem tedavisinin başladığını belirterek, “Yaraları çok fazla olmadığı için burada tedaviye devam ediyoruz. Biz veterinerin vermiş olduğu kremi Beyaz'a sürüyoruz. Ancak şuan köpek psikolojik olarak çok zor durumdu. Kendisine kimseyi yaklaştırmıyor herkesten kaçıyor” dedi. Günay, olayı duyunca güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istemediğini ama daha sonra izlediğinde çok kötü olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Bunu yapan kişinin bizim güvenliğimizi sağlayan, canımızı koruyan kişi olması bizi daha da özdü. Çünkü başka bir canlının canına kastetti.”