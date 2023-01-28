İhlas Haber Ajansı

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Sokak köpekleri dehşet saçtı

Adana’da 10’dan fazla sokak köpeği kovalayıp yakaladıkları kediyi parçalarken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Adana'da 10'dan fazla sokak köpeği kovalayıp yakaladıkları kediyi parçalarken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 10'dan fazla sokak köpeği, gece vakti bir kediyi kovalamaya başladı. Kedi kaçıp, köpeklerden kurtulmak istedi. Ancak bir aracın altında sıkışan kedi kurtulamadı. Bir köpek tarafından yakalanan kedi, daha sonra köpeklerin ortasında kaldı. Köpekler sırasıyla kediyi ağzına alıp parçaladı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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