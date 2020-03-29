Sokak köpekleri oğlakları telef etti

Adana'nın Kozan ilçesinde sürüler halinde gezen köpeklerin bir besicinin 11 oğlağını telef ettiği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay Ağlıboğaz Mahallesi, Gazikerem Beyatli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sürü halinde dolaşan köpekler, besicilik yapan Ahmet Akkurt'un evinin bahçesinde bulunan ahıra saldırıp içerideki 11 oğlağı telef etti.

Besici Ahmet Akkurt, sokak köpeklerinin sabaha karşı seslerini fark ettiğini belirterek, "Ahıra doğru koştum ve sokak köpekleri ben gelince dağıldılar. Oğlakların hepsi telef oldu" dedi.