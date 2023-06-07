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Sokak köpeklerinin kediyi parçalama anı saniye saniye görüntülendi

Adana’da 4 sokak köpeğinin otomobilin altındaki kediyi çıkartıp parçalama anları saniye saniye görüntülendi.

Adana'da 4 sokak köpeğinin otomobilin altındaki kediyi çıkartıp parçalama anları saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 4 sokak köpeği gece gördükleri kedinin peşine düştü. Kedi bir otomobilin altına saklandı. Ancak köpekler otomobilin yanından ayrılmadı. Bir köpek kediyi otomobilin altından ağzına alarak çıkarttı. Köpek ağzına aldığı kediyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Daha sonra diğer köpekler de kediye saldırıp parçaladı. Bu anlar bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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