Sokak ortasında bıçak yaraları olan bir kişi bulundu

Adana'da, sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olan bir kişi bulundu. Polis, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının kan kaybını önlemek müdahale etti.

Olay, saat 00.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yerde yaralı halde yatan birini görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen polis ekipleri, yerde yaralı halde yatan Emre C.'in vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti.

Polis, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı Emre C'in kanamasını önlemek için bacağında bulunan yarayı kemer ile sıkarken bilek kısmındaki kesiğe de bezle tampon yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.