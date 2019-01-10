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Sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

Adana’da tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında sol göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Adana'da tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında sol göğsünden bıçaklanan genç ağır yaralandı.



Olay, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında işçi olarak çalışan Murat B.(25) cadde üzerinden Mustafa K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa K., Murat B.'yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra Mustafa K. koşarak olay yerinden kaçtı. Murat B. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavisi yapılan Murat B. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Murat B.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalama çalışması başlattı.

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