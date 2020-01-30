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Sokak ortasında karısını dövdü sonra evlerini ateşe verdi

Adana’da sokak ortasında dini nikahlı eşini döven bir kişi daha sonra evini ateşe verip kendini içeri kilitledi.

Adana'da sokak ortasında dini nikahlı eşini döven bir kişi daha sonra evini ateşe verip kendini içeri kilitledi. Polis kapıyı kırıp yanan evin içerisinde adamı çıkarttı.



Olay, Seyhan İlçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Y. (51) dini nikahlı eşi Ü.K (53) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ali Y. dini nikahlı eşi Ö.G'yi sokak ortasında dövmeye başladı. Komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.


Polisin eve geldiğini gören Ali Y., evi ateşe vererek kendini içeri kilitledi. Bir polis memuru evin kapısını kırarak yanan evin içerisindeki kadın ve adamı dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Ali Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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