Sokak ortasında öldürülen gencin katili tutuklandı

Adana'da 14 Mayıs sabahı sokak ortasında öldürülen gencin katil zanlısı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Demir (27) iddiaya göre, kendisine 10 bin lira borcu olan Hakan K. ile (26) telefonda tartıştı. Demir, para istemek için Hakan K.'nin evinin önüne gidince tartışma burada da devam etti. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hakan K., pompalı tüfekle Demir'e ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, saklanmış olabileceği adreslere baskınlar yaptı ancak bulamadı. Şanlıurfa'ya kaçtığı belirlenen zanlı, Harran Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

Adana'ya getirilerek polise teslim edilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.