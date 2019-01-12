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Sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana’da iki grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Adana'da iki grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.



Olay, Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgada silahlar patladı. Tuncay K. ile Deniz A. pompalı tüfekle vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralamayı gerçekleştiren kişiler ise olay yerinden hızla kaçtı.



Yaralılardan Tuncay K. Yüreğir Devlet Hastanesine, Deniz A. ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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