İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

Adana’da sabah işe gitmek için evinden çıkan bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Adana'da sabah işe gitmek için evinden çıkan bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evden işe gitmek için çıkan Hasan Erdemci'ye (45), sokak ortasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş ederek kaçtı.


Silah seslerini duyan vatandaşlar, Erdemci'nin yaralandığını fark edince durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdemci, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delillerin kaybolmaması için sokağın giriş ve çıkışlarını şeritle kapattı.


Polis ekipleri, 2 boş kovan ve 3 mermi çekirdeği buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.