Sokak ortasında tekme tokat darp edildi

Adana'da bir kişi onlarca kişi tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, apartman sakinleri yönetici değişikliği istedi. Bu nedenle apartman sakinleri, görevliler ve müteahhit arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi, görevli ve müteahhit tarafından tekme tokat darp edildi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada 13 yaşındaki bir çocuk ve babasının yaralandığı öğrenildi.