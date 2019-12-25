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Sokaklar 1 metre su altında kaldı, mahsur kalan 9 kişi botla kurtarıldı

Adana’da sağanak yağış nedeniyle sokaklarda oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki su birikintileri sebebiyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerince bota bindirilerek kurtarıldı.

Adana'da sağanak yağış nedeniyle sokaklarda oluşan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki su birikintileri sebebiyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerince bota bindirilerek kurtarıldı.


Gece boyunca etkisin devam ettiren sağanak yağış nedeniyle Yüreğir İlçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi sokaklarında 1 metre yüksekliğinde su birikintileri oluştu. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar polis ve itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri bot ile mahsur kalan 9 kişiyi yanlarına giderek kurtardı.


İtfaiye ekiplerinin çevre mahallelerde çalışmaları devam ediyor.

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