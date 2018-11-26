Sokakta dostluk kazandı

Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor-Adanaspor derbisi 1-1 berabere biterken sokakta da her iki takım taraftarlarının maça birlikte gidip kavga etmemesi dikkat çekti.

Adana Demirspor ile Adanaspor arasında 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç geride kaldı. 1-1 biten maçın ardından sahada bazı istenmeyen olaylar yaşansa da önceki yıllara göre dostluk kazandı. Önceki yıllarda hiç bir araya gelemeyen hem Adana Demirspor, hem de Adanaspor taraftarları ilk kez maça birlikte gitmeyi başardı.

Daha önceki yıllarda taraftarlar arasında taşlı sopalı kavgalar çıkarken bu kez her iki takım yöneticilerinin de vermiş olduğu dostluk mesajı yerini buldu.