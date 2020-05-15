Sokakta silahlı çatışma olayının zanlıları yakalandı

Adana'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir vatandaşın yaralandığı, biri polis aracı olmak üzere 3 otomobile de kurşun isabet eden olayın faillerinden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 12 Mayıs günü meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, araçla seyir halindeyken arka cam kısmına mermi isabet etti. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı. Açılan ateş sonucunda bir vatandaş karın bölgesinden yaralandı. Yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda polis aracı dışında 2 sivil araç da isabet aldı. Cinayet dedektifleri, olaydan sonra yaptıkları çalışmada iki grubun birbirine ateş ettiği sırada polis ekiplerinin yoldan geçtiğini ve araca merminin isabet ettiğini belirledi. Polis, birbirine ateş eden zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, evlere yaptıkları baskında Tayfur P. (23), Osman G. (29) ve Soner G. (33) adlı şahısları yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.