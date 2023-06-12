Sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

Adana'da bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda karın bölgesinden vurularak ağır yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı 5 Ocak Meydanı'nda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Kerem B. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucunda Kerem B., karın bölgesinden isabet aldı. Saldırgan kaçarken, Kerem B. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kerem B.'yi hastaneye sevk etti.

Polisin, olayın şüphelisini yakalama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.