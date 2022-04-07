Sokakta uyuşturucu satan iki zanlı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik bir çalışma başlattı. Bu çerçevede D.G. (25) ve S.Ş. (21) adlı iki torbacı tespit edildi. Polis tespitinin ardından şüphelilerden D.G.'yi Dedekorkut Mahallesi'nde; S.Ş.'yi de Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine düzenlediği baskınla yakaladı.

Her iki zanlıya ait ikametlerde yapılan aramalarda da; 2.25 gram metamfetamin, 4.50 gram sentetik kannabinoid ve 2 de eczanelerde ‘yeşil reçete' ile verilen, ancak uyuşturucu özelliği de olan sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında da; “Uyuşturucu bize ait değil. Onu eve kim getirdi bilmiyoruz” savunması yaptığı öğrenildi.

Zanlılardan S.Ş.'nin 2 ay önce bir otomobil kazası geçirdiği, bu yüzden de ‘yürüteç' kullanmak zorunda kaldığı öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan her iki şüpheli de adliyeye sevk edildi. İki zanlıda çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.