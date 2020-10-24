Solucanlara gözü gibi bakıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde mermer ticareti yapan ve 4 yıl önce ziyaret ettiği bir profesörün tavsiyesiyle solucan gübresi üretimi yapan Hasan Akçoban, solucanlarına gözü gibi bakıyor. Aylık ortalama 2 ton solucan gübresi üretimi yapan Akçoban ticaret için değil sağlıklı gelecek nesiller için solucanlarını besliyor.

Asıl ticaret alanı mermer olan ama bir profesörün önerisi ile solucan gübresi üretimine başlayan Hasan Akçoban 150 metrekare alanda 2016 yılından beri organik solucan gübresi üretiyor. Akçoban, "Bir ziyaretimde tanıdık bir profesör gelecek nesillere en iyi hizmet bu iş olur demişti. Kimyasal gübrenin zararını organik gübrenin faydalarını anlatmıştı. Bu geleceğin en iyi işi dedi. İlgimizi çekti. Solucan insanlara hizmet ediyor. Gübre yapıyor. Yemliyoruz suluyoruz onlarda bize gübre üretiyor. İnek gübresi ve organik atıklar ile besleniyor. Bir el arabası yemek veriyoruz bir el arabası gübre alıyoruz ama bu süreç için bir yıl bekliyoruz” dedi.

Sağlıklı bir gelecek için solucanların insanlığa hizmet ettiğini kaydeden Akçoban, “Çiftçiye üreticiye çok şey kazandırır ama kimyasal gübre ön planda olduğundan dolayı bunun çok reklamı olmadığı ve anlatılmadığı için pek tercih edilmiyor. Kimyasal gübre bir ağaca her yıl artırılarak verilirken bunda azaltarak ağaca veriliyor. Doğada solucan var ama kimyasal gübre olduğu için doğadakiler ölüyor. Gelişmiş ülkelerde yüz yıllardır bu sistem kullanıyor. Solucan gübresinin kilo maliyeti 2,5 lira” diye konuştu.