İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Son 1 ayda 4 motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

Adana polisi son 1 ayda 4 motosiklet çaldığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına alırken, bu zanlılardan 2’si tutuklandı.

Adana polisi son 1 ayda 4 motosiklet çaldığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına alırken, bu zanlılardan 2'si tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son 1 ayda 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin park halindeki motosikletlerin kilitlerini kırdıktan sonra sürükleyerek çaldıklarını saptadı. Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Tolhan Ç. (19), Yılmaz B. (32) ile Sinan M.'yi (38), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı.


Emniyete götürülen şüphelilerden Yılmaz B.'nin, kentteki özel bir hastaneye hasta yakını gibi geldiği ve keşif yaptığı belirlendi. Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 7 kaydı olduğu öğrenilen Yılmaz B.'nin, ayrı günlerde hastane bahçesindeki 2 motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz B. ile Tolhan Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Sinan M. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.