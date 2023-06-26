Son nefesini çarptığı kamyon sürücüsünün kollarında verdi

Adana'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde, çarptığı kamyon sürücüsünün kollarında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, D-400 altgeçidinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AAZ 013 plakalı motosiklet, Mehmet B. idaresindeki 35 AH 1852 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar Mehmet B., motosiklet sürücüsünü kollarına alarak bir an olsun başından ayrılmadı. Motosiklet sürücüsü son nefesini kamyon sürücüsünün kollarında verdi.

Meraklı vatandaşlar kazayı film izler gibi izledi

Kaza nedeniyle D-400 Ceyhan istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Meraklı vatandaşlar da ölümlü kazayı film izler gibi izledi. Bir vatandaşın kucağında bebeğiyle kazayı izlemesi pes dedirtti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.