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Son yağışlar Kozan Barajı'nda su seviyesini yükseltti

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Kozan Barajı’ndaki yüzde 43’lük doluluk oranını yüzde 45’e yükseltti.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Kozan Barajı'ndaki yüzde 43'lük doluluk oranını yüzde 45'e yükseltti.


Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kozan Barajı'nın geçen yıl ocak ayı döneminde doluluk oranı yüzde 64'tü. Yine veriler ışığında kullanılabilir su miktarı geçen yıl 96 hektometreküp iken, bu yıl aynı dönemde 61 hektometreküp oldu. Meteoroloji verilerine göre 14 Ocak 2021 tarihinden itibaren 6 gün boyunca etkili olan sağanak yağışlarda metrekareye 113 mm yağış düşerken, Kozan Barajı'na yansıyan toplam değer artışı 2 milyon metreküp oldu. Son yağışların ardından barajdaki doluluk oranı yüzde 43'den yüzde 45'e yükseldi.


Yetkililer, Kozan Barajı'nın depolama kapasitesi itibarıyla iki yıllık bir baraj statüsünde olduğunu belirterek, barajda biriktirilen su ile 2 yıl boyunca yeterli sulama yapılabildiğini, mevcut koşullar altında 61 hektometreküp suyun önümüzdeki yılın sulama sezonunda da çiftçilerin sulama yapması açısından bir sorun teşkil etmediğini vurguladı.

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