Soner Çetin-Hasan Butuk ile düet yaptı

Seçim çalışmaları için Diş Hekimi ve Tiyatro Sanatçısı Hasan Butuk'un evine giden Başkan Soner Çetin, aynı zamanda bağlamacı olan Butuk ile birlikte türkü söyledi.

Butuk'un komşularının da bulunduğu toplantıda Hasan Butuk önce "Karlı Kayın Ormanı" şarkısını hem çaldı hem söyledi. Daha sonra Başkan Çetin, "Çökertme" türküsünde Hasan Butuk ile düet yaptı.

Başkan Çetin, türkü sonunda eve gelen komşular tarafından alkışlandı.