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Soner Çetin-Hasan Butuk ile düet yaptı

Çukurova Belediye Başkanı ve CHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Soner Çetin, seçim çalışmaları kapsamında gittiği bir evde Tiyatro Sanatçısı Hasan Butuk ile birlikte özgün müzik söyledi.


Seçim çalışmaları için Diş Hekimi ve Tiyatro Sanatçısı Hasan Butuk'un evine giden Başkan Soner Çetin, aynı zamanda bağlamacı olan Butuk ile birlikte türkü söyledi.


Butuk'un komşularının da bulunduğu toplantıda Hasan Butuk önce "Karlı Kayın Ormanı" şarkısını hem çaldı hem söyledi. Daha sonra Başkan Çetin, "Çökertme" türküsünde Hasan Butuk ile düet yaptı.


Başkan Çetin, türkü sonunda eve gelen komşular tarafından alkışlandı.

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