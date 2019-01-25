Soner Çetin Karahan Mahallesinde 3'ncü parkı açtı

Adaylığı açıklandığı günden bu yana saha çalışmalarına başlayan Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, bir yandan da açılışlar yapmaya devam ediyor. Başkan Çetin, Karahan Mahallesi'nde 3'ncü park açılışını yaptı.

Karahan Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin 900 metrekare alana 3'ncü Çocuk ve Dinlenme Parkını kazandıran Başkan Soner Çetin'i açılışta mahalle halkı ve partililer yalnız bırakmadı. Çetin'e çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Açılışa katılan Cumhuriyet Halk Partisi Çukurova İlçe Başkanı Ali Uçar, “Başkanımız hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Bugün Karahan'da 3'ncü parkı açıyor. Önümüzdeki dönemde bu hizmetlerin daha da büyüklerinin, sizlere layık projelerin devamının geleceğine inanıyorum” dedi. Karahan Mahalle Muhtarı Ramazan Uludağ ise, Karahan'a yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çetin'e teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşlar için ne yapılsa az olduğunu ifade ederek, “5 yıldan beri sizlerle el ele, omuz omuza yürüyüşümüz devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Her zaman yanımızda oldunuz. İnsan hemşehrilerinin sevgisini hissetmek istiyor. İşte ben her Karahan'a gelişimde; ‘İşte evime geldim. Burası benim evim' diyorum. Bana bu duyguyu yaşattığınız için size sonsuz teşekkür ediyorum. Karahan Mahallesi'nin değerli sakinleri bana söz verdi. Dediler ki; ‘Bu defa Karahan'dan hem Büyükşehir'e hem de Çukurova'ya belediye başkanlığı seçiminde full oy çıkaracağız, tam destek olacağız' dediler. Size bunun için de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çetin'in bu sözlerine mahalleliler alkışlarla destek verdi.

“Tarihi bir başarıya imza atacağız”

Adaylığı açıklandığı günden bu yana büyük destek gördüğünü söyleyen Başkan Soner Çetin, “Bir yanımda CHP Çukurova İlçe Başkanımız Ali Uçar, diğer yanımda İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akça ile birlikte daima sahadayız. Tüm hemşehrilerimiz bizi bağrına basıyor, bize tam desteğini ifade ediyor. Yollarda, caddelerde, sokaklarda, evlerde, iş yerlerinde vatandaşla birebir görüşme yapıyoruz. Biz vatandaşımızın o sıcaklığını hissetmek, gözlerine bakmak, elini sıkmak, birebir temas etmek zorundayız. “Bu kardeşinize bir emriniz var mı? Bir eksiğimiz, bir yanlışımız var mı? diye hemşehrilerime sorup ekip arkadaşlarıma not aldırıyor; hemen gerekeni yaptırıyorum. Bu saha çalışmalarımız sırasında bir eksik varsa görme şansına da sahip oluyorum” şeklinde konuştu.

Herkese eşit hizmet götürdüğünü ve bu nedenle partili partisiz her kesimden destek gördüğünü aktaran Çetin, “Belediye başkanı siyaset yapmaz. Belediye başkanı hizmet yapar. Bizim genel başkanımızın bize verdiği emir vardır; ‘Vatandaşların tamamını kucaklayacaksınız' diye. İşte biz de 5 yıl boyunca o emrin gereğini yaptık. Hem Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Zeydan Karalar hem de ben Adana'nın her tarafına hizmet götürdük. Tufanbeyli'nin ta ücra köşelerinde Çukurova ve Seyhan Belediyesi'nin hizmetleri var. Feke'nin Tapan bölgesinde taziye çadırından banka, çöp konteynerinden, masa sandalyeye neye ihtiyaçları varsa biz göndermişizdir. Nerede hizmet ihtiyacı varsa oraya uzanmışız. Şimdi yine hep beraber el ele verip başaracağız. Bu başarı hepimizin başarısı olacak. 5 yıldır yüzlerce projeyi hayata geçirmişiz. Çukurova ilçemizde 210 park var. Bunun 106'sını biz yapmışız. Görüyorsunuz Karahan'a 3'ncü parkımızı açıyoruz. Çıraklık dönemini kısa zamanda atlattık. İnşallah önümüzdeki dönem ustalık dönemi olacak. Tarihi bir başarıya hep beraber imza atacağız. Ustalık dönemi çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.