Soner Çetin, Karahan Mahallesi'nde cami açılışına katıldı

Karahan Mahallesi Yeşilvadi konutlarında, Çukurova Belediyesi'nin katkılarıyla yaptırılan cami Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin tarafından hizmete açıldı. Çetin, “Karahan'da Aleviler ve Sünniler barış ve huzur içinde yaşıyor. Burası Türkiye'ye örnek güzel bir mahalledir” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, daha önce cemevi yaptırdığı Karahan Mahallesi'nde bu kez yapımında Çukurova Belediyesi'nin de katkılarının olduğu caminin açılışı yaptı.

Çukurova İlçe Müftüsü Hüseyin Gün, hayırseverler ve mahalle sakinlerinin katıldığı Yeşilvadi konutlarının bulunduğu yerdeki caminin açılışında konuşan Başkan Soner Çetin, Karahan'ın Alevi ve Sünni vatandaşların barış ve huzur içinde yaşadığı Türkiye'ye örnek güzel bir mahalle olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı olarak her inanca eşit mesafede ve saygılı olduklarını kaydeden Başkan Soner Çetin, “Ben hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın belediye başkanıyım. Tüm inançlara saygılı ve eşit mesafedeyiz. Daha önce Karahan'da yaptırdığımız cemevinin açılışını yapmıştık. Yine mahalledeki caminin onarımını gerçekleştirdik. Şimdi de cami açılışı yapıyoruz. Bu caminin yapılmasında katkısı olan hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

İbadethanelere önem veriyoruz

Başkan Soner Çetin, ibadethanelere büyük önem verdiklerini belirterek, 3 cemevi yaptırdıklarını, 4'ü cemevini de yapacaklarını kaydetti. Bunun yanında Karataş'ın Helvacı Köyü'ndeki caminin yıkılan minaresini yaptırdıklarını anlatan Çetin, “İbadethaneler bizim için çok önemli. İbadethanelerde düzenli olarak oluşturduğumuz özel ekip temizlik çalışması yapıyor” şeklinde konuştu.

Çukurova İlçe Müftüsü Hüseyin Gün de caminin yapılmasındaki katkılarından dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mahalle sakinlerinin çocukları küçük bir gösteri sundu ve ilahiler okudu. Soner Çetin, İlçe Müftüsü Hüseyin Gün ve mahalle sakinleriyle birlikte açılışını yaptığı camide namaz kıldı.