Soner Çetin mazbatasını aldı

Başkan Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazbatamızı teslim aldık. Büyük ailem Çukurova'ya, bizlere güvenen ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Halkın yönetimi yeniden başladı. Çukurovamıza, güzel şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Mazbata törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Remzi Atay, 23. Dönem Adana Milletvekili Hulusi Güvel ile çok sayıda vatandaş katıldı.