Soner Çetin oyunu en çok artıran 3'üncü belediye başkanı oldu

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 31 Mart seçimlerinde oyunu en çok artıran 3'üncü belediye başkanı oldu.

2014 yerel seçimlerinde yüzde 44 oy oranıyla Çukurova Belediye Başkanı seçilen Soner Çetin, 31 Mart seçimlerinde oyunu yüzde 14.98 artırarak, yaklaşık yüzde 59'luk oy oranına ulaştı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde oyunu en çok artıran belediye başkanları belirlendi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, mevcut belediye başkanları arasında oyunu en çok artıran 3'üncü belediye başkanı oldu.

2014'de CHP'den Çukurova Belediye Başkan adayı olan Soner Çetin, yüzde 44'lük oy oranıyla seçilmişti. Bir önceki seçime göre partisinin oyunu yüzde 38'den yüzde 44'e çıkartan Soner Çetin, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Başkan Soner Çetin, 31 Mart'ta da yaklaşık yüzde 59'luk oy oranını yakaladı.

Başkan Soner Çetin böylece 5 yıllık hizmet döneminin ardından yüzde 14.98 oranında artışla Türkiye'nin oyunu en çok artıran belediye başkanları arasında 3'üncü sırada yer aldı.

Oyunu en fazla arttıran belediye başkanları sıralamasında yüzde 18.73 ile Antalya'nın Alanya Belediye Başkanı MHP'li Murat Yücel ilk sırada, Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal ise yüzde 18.35 ile ikinci sırada yer aldı.