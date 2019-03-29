Seyhan Huzurevi'nde her ay huzurevi sakinleri için düzenlenen doğum günü kutlamalarına katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaşlıların mutluluğunu paylaştı. Huzurevi sakinlerini ziyaretinde tek tek halini hatırını soran Başkan Çetin, yaşlılara çeşitli hediyeler verdi elleriyle onlara pasta ikram etti.

Seyhan Huzurevi'nde her ay düzenlenen ve Mart ayında düzenlenen doğum günü partisine eşi Ayşe Çetin ile birlikte katılan Başkan Soner Çetin, yaşlılara karanfil dağıttı ve tek tek huzurevi sakinlerinin halini hatırını sordu.

Huzurevi'nde kalan yaşlıların şarkılara eşlik eden Başkan Çetin, doğum günü pastasını huzurevi sakinleriyle birlikte keserken, “Uzun ömürler, sağlıklı yaşlar diliyorum” ifadesini kullandı.

Doğum günü pastasını yaşlılarla birlikte kesen Başkan Soner Çetin, daha sonra eşi Ayşe Çetin'le birlikte yaşlılara çeşitli hediyeler verdi.