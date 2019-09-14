Soner Çetin'den centilmenlik çağrısı

İlk olarak Osman Yereşen Tesislerine giden Başkan Soner Çetin, Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ve yöneticilerle sohbet etti. Bayram Akgül'le birlikte bir süre takımın antrenmanını izleyen Başkan Soner Çetin, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikram etti, başarılar diledi.

Adana'nın Süper Lig'de temsil edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Soner Çetin, “Pazar günü tüm Türkiye'nin gözü Adana derbisinde olacak. Dostluk içinde centilmence bir maç olsun ve hak eden kazansın” dedi.

Başkan Soner Çetin daha sonra Adana Demirspor tesislerine geçti. Mavi Lacivertli takımın antrenmanını da Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile izleyen Başkan Soner Çetin, “Geçen yıl play off finalinin kapısından talihsiz bir şekilde döndünüz. Bu yıl direk Süper Lig'e çıkacağınıza inanıyorum. Adana'ya yakışan bir maç olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.