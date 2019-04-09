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Soner Çetin'den kadınlara teşekkür ziyareti

Seçim sürecinin ardından yeniden Çukurova Belediye Başkanlığına seçilen Soner Çetin, ilk teşekkür ziyaretini kadınların yoğun olduğu sosyete pazarına yaptı.

Pazar esnafıyla sohbet eden Çetin, alış-veriş için gelen kadınlara da karanfil vererek teşekkür etti.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, seçim sonrası ilk teşekkür ziyaretini kadınların adeta buluşma noktası haline gelen sosyete pazarı'na yaptı. Adaylığı açıklandıktan sonra 105 gün boyunca gençlerden ve kadınlardan oluşan bir ekiple seçim çalışması yapan Çetin, bu süreçte fırsat buldukça sosyete pazarını ziyaret etmişti. Çetin, rekor bir oyla yeniden seçilmesinin ardından ilk teşekkür ziyaretini buraya yaptı.


Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan sosyete pazarı girişinde büyük bölümü kadınlardan oluşan vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan Çetin, daha sonra tüm esnafı tek tek dolaşarak sohbet etti. Alışveriş yapan kadınlarla da sohbet eden Çetin, kadınlara karanfil dağıttı ve seçimde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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